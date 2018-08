Abivajajate ootused on aga kõrgel, ja see on arusaadav, eks me oleme paljude jaoks see viimane õlekõrs. Samas keegi justkui ei mõtle sellele, et ka puksiiri ja autoabi teenust pakkuvad inimesed on inimesed.

Teedel vohav liikluskultuuritus jääb valusalt silma ka neile, kes kiirustavad appi siis kui juba on juhtunud. Puksiirauto juht, Treilamehed juhatuse liige Kaupo Kerge tõdeb, et tunneb maanteel tööd tehes iga päev oma elu pärast hirmu. Tema soovitusi, kuidas teel hädas olles hakkama saada, tasub igal juhul tõsiselt võtta.

Vaatamata 20-aastasele puksiirijuhi kogemusele ei ole ma siiski suutnud saavutada selgeltnägemise võimeid. Nii tuleb ette, et raskemate riketega tuleb otsida tõsisemat abi. Pisemaid rikkeid, mida on võimalik kohapeal likvideerida, me kohapeal ka likvideerime.

Ehk on pettumuse korral abi sellest, kui mõelda, et puksiirauto juht teeb oma tööd, et tõesti hädasolijat aidata. Meie oleme need, kes sõidame inimestele appi, lootuses, et suudame vea parandada. See on hea tunne, kui abivajaja saab jälle liikuma. Ent juhtumid on erinevad, tuleb leppida, et me ei ole võlurid, kes kõike suudavad…

Mis puutub raha küsimisse, siis selle koha pealt on asi lihtne: hinnakiri on avalik. Kas see, mida me küsime, on vähe või palju, on igaühe enda otsustada. Tööajal ja väljaspool tööaega on hinnad erinevad – jällegi, ka meie oleme inimesed.

Igapäevaseid kurioosumeid

Puksiirauto juht igavuse üle oma töös kurta küll ei saa. Nii palju kui on kliente, on ka eri lugusid. Mõni neist on kurioossem kui teine.

Esimene: paranda nööriga!

Helistab hoolitsev abikaasa, teatab, et naise autol rehv tühi. Nõuab sealsamas, et me tema naise auto rehvi „nööriga” parandaks. Vastan, et on ju tööpäev, viime auto parem rehviremonti ja teeme kohe korralikult? „Mis mõttes, seal on juba 11 „nööri” sees ja sa lähed, paned ühe kohe veel!” saan kärkiva vastuse.

Selle koha peal tekkis mul küsimus, kui palju see hoolitsev abikaasa tegelikult oma naisest ja lapsest hoolib? Muidugi ei hakanud ma tüli kiskuma, keeldusin viisakalt „nööri” panemast. Tulemus? Eks sain vastiku ja halva inimese sildi külge. Aga võib-olla jäi mõni ohver olemata? Selliseid otsuseid tuleb ikka aeg-ajalt vastu võtta ...