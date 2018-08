Võib üsna kindlalt eeldada, et ülipopulaarse pahade poiste videomängu „Grand Theft Auto“ kuuendat osa me niipea ei näe, leiab BroBible. Aga miks see „GTA VI“ end nii kaua oodata laseb? Sel on mitmeid põhjuseid.

* Äsja ilmus mängutootja Rockstar võimsa uue mängu „Red Dead Redemption II“ treiler. Too märulisaaga jõuab poelettidele oktoobris. Kuna Rockstar teeb ilmselt kõige vingemaid avatud maailma stiilis action-videomänge, siis ei kõla just väga loogiliselt, et firma omaenda tootele konkurendi tekitaks. Sest „RDD-st“ arvatakse samuti saavat võimas hitt.

* Pole erilist põhjust uut „GTA-d“ teha, sest „GTA V“ müüb endiselt väga hästi. Saaga viies osa on pea viis aastat olnud peaaegu pidevalt USA edukamate videomängude edetabeli 20 parima seas. „GTA V“ ilmus septembris 2013 ja varsti on seda müüdud 100 miljonit ühikut. Kõigi aegade müüdumate mängude tabelis on see „Tetrise“ ja „Minecrafti“ järel kolmandal kohal.