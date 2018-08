Suvi on peagi lõppemas ning kätte on jõudnud aeg puhkusest ja koolivaheajast koos perega veel viimast võtta. Miks mitte teha seda meie lõunanaabrite juures?

Motomuuseum

Rohkem kui saja ainulaadse vanaaegse sõidukiga Riia Motomuuseum on omasuguste seas Baltikumi suurim. Ühtlasi on see üks vähestest automuuseumidest, mis lisaks sõidukite säilitamisele tegeleb ka nende restaureerimisega – uus elu on antud kokku enam kui 30 vanaaegsele liikurile. Vaatamist ja katsumist on muuseumis nii väikestele kui ka suurtele – silmailu ja põnevat uudistamist pakuvad muuseumi kollektsiooni kuuluvad sõidukid, interaktiivsel näitusel õpitakse aga paremini tundma sõiduvahendite tekke- ja ajalugu ning turvalist liikluskultuuri.

Loomaaed

1912. aastal asutatud Baltimaade vanimas loomaaias elab kokku rohkem kui 400 liiki ja 3000 looma maailma eri paikadest. Veel augustikuu lõpuni on külastajatel iga päev võimalus osa saada hülgeshow’st ning loomade toitmisest – kaasa saab elada jõehobude, kaelkirjakute, põhjapõtrade, leemurite, huntide, pelikanide ja paljude teiste lõunasöögile. Iga päev kell kaks toimub aga hülgeshow, kus mängitakse merekoertega jalg- ja korvpalli ning äraarvamismänge. Kuna suvi on aeg, mil sünnib kõige enam loomalapsi, on ringi jalutades lootust näha ka pisikesi lõvi- ja surikaadipoegi või põhjapõdravasikaid!