Äpi emafirma Snap Inc avaldas, et teises kvartalis kahanes igapäevaste kasutajate hulk 191 miljonilt 188-le: langus 1,5%. Langus järgnes vastuolulisele kujunduse uuendamisele, mis tõi kaasa enam kui miljoni inimese allkirjaga petitsiooni endise disaini taastamiseks. Lisaks on Snapchat pidanud võistlema üsna võimsa konkurendiga – Facebookile kuuluva Instagramiga. Just nooremate kasutajate vallas.

„Lapsed on muutlikud ja Snapchat näib kindlasti nooremate inimeste – kes on suurimad fännid – huviorbiidist ära langevat,“ nentis Endersi digitaalmeedia analüütik Joseph Evans. „Noorte inimeste jaoks tekib igal aastal miljon „uut suurt asja“ – vaadake näiteks „Fortnite’i“ mängu ülemaailmset hullust – ja on väga keerukas pikemalt nende tähelepanu köita, nagu Snapchat teada saab. Sugugi ei aita ka see, kui laste vilepuhuja Kylie Jenner Snapchati suunas tüdimust väljendab – siis pole see kindlasti äge.“

Facebook teatas juulis oma aegade esimesest kasutajate vähenemisest Euroopas ja firma väärtus langes 120 miljonit dollari võrra. Ilmselt seoses Cambridge Analytica skandaali ja privaatsusseadistuste muutmisega hülgas Facebooki kolm miljonit eurooplasest kasutajat. Arvatavalt on vähemasti regulaarse Facebooki kasutamise lõpetamist tänavu oodata veel miljonitelt inimestelt, eeskätt alla 25-aastastelt. Üks põhjuseid on see, et noortele ei meeldi, et ka nende vanemad Facebookis on.

Twitteri aktsia väärtus kukkus läinud kuul viiendiku võrra, kui sotsiaalmeediaplatvorm teatas miljoni kasutaja kaotamisest.

Erinevaid sotsiaalmeediavõrgustikke kasutava videofirma Brave Bison juht Claire Hungate aga leiab, et tõsist ohtu pole ja sotsiaalmeedia niipea tõsisemalt hoogu ei kaota.

„Ma ütleksin, et parimad päevad on veel ees,“ sõnas ta. „Snap kaotas kasutajaid oma disainiuuenduste pärast, Facebook sai löögi, aga ljääb ellu ja Twitter liigub üha enam video peale, et kasutajakogemust parendada.“