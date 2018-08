PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo sõnab, et andmeid, mis eristaks ravimitest tingitud sõiduvõimetust, eraldi ei koguta: „Seega ei ole meil võimalik kahjuks ametlikku statistikat jagada. Küll aga räägivad kogenud liikluspolitseinikud, et ravimitest põhjustatud sõiduvõimetust tuleb ette, kuid pigem harva.”

Ravimid autoroolis on Eestis vähe räägitud ja vähe uuritud teema. Puudub paraku ka ametlik nimekiri droogidest, mille tarvitamine samaaegselt auto juhtimisega on ohtlik. Puudub ka ametlik statistika, kui palju on ravimijoove põhjustanud õnnetusi meie teedel.

Eestis puudub arvestatav nimekiri ravimitest ja nende võimalikest koosmõjudest, mis mõjutavad auto juhtimist. Vastutus kainena rooli istumise eest lasub alati autojuhil. „Ma ei teadnud” õnnetuse korral ei aita. Ravimijoove on ohtlik ning politsei võib „laksu” all juhi roolist kõrvaldada.

Esmalt tuvastatakse võimalik ravimijoove visuaalsete tunnuste põhjal, misjärel esitatakse juhile lisaküsimusi. Kui selgub, et autojuht on ravimite tõttu seisundis, kus ta ei ole võimeline iseenda ja teiste jaoks ohutult sõidukit juhtima, siis kõrvaldatakse ta kuni „kainenemiseni” juhtimiselt.

Sirle Loigo soovitab enne pillide ja droogide tarvitama hakkamist lugeda läbi kaasas olev infoleht: „Tutvuda tuleb võimalike kõrvaltoimetega ja veenduda, et konkreetsete ravimite tarvitamine ei ole vastunäidustatud sõiduki juhtimisega. Kui on väikegi kahtlus, tuleks oma arstiga konsulteerida.”

Kui juhtub, et pakendi infoleht on mingil põhjusel loetamatu, tasub appi võtta internet. Eestis on olemas ravimiinfo.ee leht, kuhu rohu nime sisestades saab kätte olemasoleva eestikeelse teabe ja ühtlasi lugeda kõrvalmõjude kohta.

Ravimijoove võib tekkida ka mitme droogi kooskasutamisest. Jällegi aitab välja ravimiinfo leht, kus on eraldi välja toodud omavahel sobimatud ravimikooslused. Kui raviarstil kohe sabast ei saa, võib küsida nõu kliinik.ee netitohtritelt.

Siit-sealt meediast leiab vihjeid võimalikele ohtlikele koosmõjudele, kõige adekvaatsem allikas on alati raviarst, kes tunneb oma patsiendi tervislikku seisundit ja oskab ennustada, mismoodi mõni rohi mõjub. Ja isegi kui kõik tundub ohutu, on alati esimene indikaator enesetunne. Kui tableti võtmise järel end imelikult tunned, rooli ei lähe.

„Põhireegel on lihtne – juht on kohustatud veenduma, et tema terviseseisund lubab sõidukit juhtida, seda nõuab ka liikluseeskiri,” tuletab Loigo autojuhtidele meelde nende vastutust.