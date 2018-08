Tetsuya Kimura on närvis. Ta juhib mootoriosi tootvat ettevõtet, mis juba varemgi toimetas konkurentsis püsimise nimel lõputus kulude kärpimise tsüklis. Aga siis hakkas tema suurim klient, Toyota Motor Corporationi president Akio Toyoda, eelmisel sügisel hoiatama, et „üks kord sajandis“ toimuv suurem pööre ohustab kogu tööstusharu ellujäämist.

Bloombergi teatel hoiatas Toyoda sõidujagamise, elektriautode ja isejuhtivate autode eest – need uuendused tekitavad muret kõigile neile, kelle elatis sõltub sisepõlemismootoritest. Jaapani valitsus pani läinud kuul puid alla, kui teatas soovist, et ettevõtted lõpetaksid aastaks 2050 üldse traditsiooniliste autode tootmise. See kõlab küll kauge tulevikuna, aga näiteks maailma suurim autoturg Hiina on juba võtnud eesmärgiks, et aastal 2025 sõidaks iga viie auto akude toel.

Toyota ja selle sadade Aichi prefektuuris tegutsevate varustajate (teiste seas ka Kimura firma Asahi Tekko Co) probleemiks on tõik, et elektriautod vajavad umbes kolmandiku võrra vähem osi kui sisepõlemismootoriga autod. Võtame näiteks rea detaile, mida elektriautol pole: süüteküünlad, kolvid, nukkvõll, kütusepump, pihustid, katalüsaator. Prefektuuri 310 000 autotööstuses leiba teeniva inimese jaoks tähendab detailivajaduse vähenemine valusaid kärpeid ja pikemas perspektiivis ohustab see Jaapani tööstuse südant.