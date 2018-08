Assotsiatsioon rõhutas võitjat kirjeldades, et Huawei P20 Pro on suurepärane kaaslane mobiilikasutajatele ning trendilooja mobiilse fotograafia valdkonnas ning sellel on suurepärase riistvara, optika ja viimistluse võidukombinatsioon.

EISA teatel valiti Huawei P20 Pro 2018.-2019. aasta parimaks nutitelefoniks, kuivõrd see on kõige arenenum, innovatiivsem ja tehnoloogiliselt parem nutitelefon läbi aegade.

„Meie jaoks on kõige olulisem tunnustus see, et saame luua tooteid, mis annavad tarbijale võimaluse nutitelefoni abil fotograafiast rõõmu tunda,“ uhkustas P20 Pro edu Huawei tarbijasuuna üks juhtidest Li Changzhu.

Nokia telefonide kodu HMD Global tundis uhkust selle üle, et Nokita 7 plus sai parima tarbijaklassi nutitelefoni auhinna.

„Nokia 7 plus on välja töötatud nii, et see vastaks meie ettevõtte kõrgeimatele standarditele ning meil on suur heameel saada nii kõrgetasemelist tunnustust ka erialainimeste poolt,“ rõõmustas Juho Sarvikas, HMD Globali tootejuht.

EISA-l on 55 liiget 27st riigist ning see on moodustatud professionaalsetest tarbeelektroonikale keskendunud meediaväljaannetest. Mobiilsete ehk kaasaskantavate seadmete vallas on tänavuse konkursi kõik võitjad järgnevad:

Parim nutitelefon – Huawei P20 Pro

Parim tarbijatelefon – Nokia 7 plus

Parim ost – NOA Element N10

Parim elustiilitelefon – Honor 10

Parim mobiilne audiopleier – Pioneer XDP-02U

Parimad juhtmevabad nööpkõrvaklapid – JBL Endurance Dive

Parim kaasaskantav kõlar – JBL Xtreme 2

Parimad müravabad kõrvaklapid – AKG N700NC

Parim tehisintellektiga kõlar – LG XBOOM AI ThinQ WK7