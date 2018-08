Läinud sajandi lõpupoole investeerisid Saksamaad külastanud eestlased sageli veidi raha mõnda seal kuuri taha jäetud autosse ning teenisid Eestis raha mitmekordselt tagasi – need olid ajad, kui Nõukogude autodega harjunud eestlaste jaoks oli vana Opel Rekord puhas luksus ja uhkuseasi. Aga tuleb välja, et auto võib ka tänapäeval olla arvestatav investeering, mille pealt on pikemas perspektiivis võimalik kenasti teenida. Tõsi küll, siin räägime klassikalistest autodest – ja siinkohal eeskätt Inglismaast. Aga samas ei maksa unustada, et ka meil on teed lahti ja kordatehtud klassiku edasimüük kuhugi Euroopasse võib olla lihtsamgi. Paul Michaels Inglismaa pealinnas Londonis tegutsevast Hexagon Classicsi agentuurist hindas GQ-le, et hiljuti eriti tuline klassikaliste autode turg on praeguseks jahtunud. Siiski pole seal sinist numbrit kandvad autod investeerimiseks halb koht. USA ja Hongkongi autofännid ostavad neid ikka. Kuigi „turg on kartlikus tujus“, nagu Michaels hindab. Hinnad on olnud tänavu paigal või veidike langenud. Praegu kulub klassiku müümiseks rohkem aega ja pall on pigem ostja poolel. Aga klassikaliste autode turg toimib. Knight Frank Luxury Investmenti indeksi kohaselt teenisid mullu veini investeerinud aastaga 3% kasumit. Kellainvestorid 4%, müntidesse raha paigutanud 10%. Ja klassikaliste autode ostjad-edasimüüjad 28%. Mullu kasvas turg 8% ja kümne aastaga on tõus olnud 179%. Ja kui täna hinnad enam ehk väga ei tõusegi, siis käsipidurit need kah tõmmanud pole.

Paul Michaels valis välja rea klassikalisi autosid, millesse tema hinnangul tasub raha paigutada – vähemalt Inglismaal, aga miks mitte ka Eestis. Autod on erinevates hinnaklassides, esitame need eurodes – ja et meie kõhnema rahakotiga potentsiaalseid autoinvestoreid mitte kurvaks teha, siis jätame sadu tuhandeid maksvad klassikud sedakorda välja.

5600-17 000: Porsche Boxster 986 1996. aastal turule jõudnud algne Boxster on tänaseks omasuguste seas muutunud moodsaks klassikuks. Suure läbisõiduga auto saab umbes 5600 eest ja kapitaalremont võib maksma minna samapalju. Mootorit tasub enne ostu kontrollida ja eelistada hilisemaid ning kiiremaid 2,7- ning 3,2-liitriseid. Hõbedase, musta või halli manuaalkäigukastiga masin võib korralikult sätituna maksta 13 500-17 000. 8000-22 000: Fiat 500 (originaal) Sarmikas ja stiilne vana Fiat maksab ostjale praegu kõige vähem 7900 eurot. Roostetama kippuva masina sättimine võib minna kaunis kulukaks. Eelistada tasub suuremat 650-kuubikulist mootorit ja sünkroniseeritud käigukasti. Väga heas korras Fiat 500 võib maksta 11 200 või isegi kuni 22 400 eurot. (Pixabay) 17 000-45 000: Alfa Spider Selle auto väärtus on vaid mõne aastaga märgatavalt tõusnud ja siiski on need alahinnatud. Vasakpoolse rooliga autod on veidi odavamad. Ümara sabaosaga kerega ja hea ajalooga Duetto Spider on hinnatumaid. 34 000-90 000: BMW E46 M3 CS, CSL, E60 M3 ja 2002 Turbo BMW eriväljaanne E46 M3 on kuum kaup. CSL on üliharuldane. CS on odavamaid, samas tehniliselt moodsamaid ja need on oma omanikele paari aastaga juba 50% kasumit teeninud. Ida pool elavad autofännid on avastanud aastatel 1973-75 toodetud 2002 Turbo. Inglismaal on neid ülivähe ja need maksavad kõvasti. (Pixabay) 45 000-73 000: Porsche 993 Carrera 2 Kolm aastat tagasi sai madalaima hinna eest täitsa kena mõistlikult sõitnud Carrera 2, täna aga keskmise ja omajagu kilomeetreid kogunu. RS ja Turbo versioonide hinnad on eriti pööraselt tõusnud. 45 000-135 000 Porsche 997 teine generatsioon (2008-2011) Veel üks moodne klassik, spetsialistide väitel viimane „päris“ Porsche. Sealjuures oma eelmisest generatsioonist vastupidavam ja ei tekitanud 20 000-euroseid mootoriremondi arveid. Hilisem 991 oli kah suurepärane ja kiire, aga paksukesem ja mitte nii ilus. Manuaalkast annab müügil 10% hinda juurde, muidugi on eelistatud väiksema läbisõidu ja hea ajalooga masinad. Turbo S-i toodeti väga vähe ja selliste väärtus muudkui kasvab. (Pixabay) 79 000-90 000 – Mercedes SL W113 'Pagoda'