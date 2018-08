Ettevõtluskõrgkooli Mainor turismi- ja restoraniettevõtluse erialajuht Anne Roosipõld räägib, et maailmas leidub veidraid tervitusviise, millega tuleks end ebamugava olukorra vältimiseks enne reisile minekut kurssi viia.

Anne Roosipõllu sõnul on ka eestlaste tervituskombed viimasel ajal muutunud. „Käesurumise ja „tere” asemel on hakatud järjest enam embama, mis nõukogudeaegses Eestis eriti levinud ei olnud ja tekitab praegugi vanemates inimestes sageli võõristust. Mõned eestlased on lõunamaade eeskujul hakanud ka tervitamisel põsesuudlusi jagama,” rääkis Roosipõld.

„Tervitamine on rituaal, mis aitab mõista maa, kultuuri ja rahva kultuurilisi väärtusi. Välismaal reisides peaks arvestama ka nüansse ja et paljudes maades erineb tervitamine piirkonniti. Palju sõltub ka sõprusastmest, vanusest, soost, ametlikust või mitteametlikust situatsioonist. Tervitamine ei ole lihtsalt elegantsus, vaid annab edasi informatsiooni lähedusest, võimust, austusest ja identiteedist,” ütles turismiõppejõud ja tõi välja kümme näidet tervitusviisidest maailma eri paikadest.