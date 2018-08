Kas tead, mis on „Dutch Reach“ ehk autoukse avamine Hollandi moodi? See on kasulik oskus kui astud tänavale kohas, kus liikumas jalgrattureid. See video teeb Hollandi stiili puust ette ja punaseks ning kui seda järgida, on lootust, et rattur jääb ellu ja sina ei jää süüdi.

Meie linnatänavatel on jalgrattureid juba üksjagu. Õnnetused, kus osaliseks on rattur, on üsna sagedased. Enamasti on kokkupõrgete põhjuseks hooletus. Autojuhtide ja ka ratturite nutijoove, kõrvalised tegevused roolis või lenksus, hoolimatus ülekäiguradadel ja uskumatu arrogants autost väljumisel.

Soome liiklusturvalisuse keskus on uurinud ratturitega aastatel 2011-2015 juhtunud õnnetusi nii palju kui statistika seda võimaldab – autoga kokkupõrkamise täpsemat põhjust ei tooda eraldi välja.