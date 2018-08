Tootjainfo: „Berliner weisse with lime and spinach.“

Aroomis on nüüd vähemalt kolm kihti: berliner weisse enda keefiriline/kohupiimane hapukus, laimi värskus ja mingi roheline noot, mida ilmselt saab siis spinati kraesse kirjutada.

Esmamekk on kerge kehaga ja üsna särtsakalt hapukas. Keskmaitse on hapukas, magusa kohukese taustaga. Lõppmaitse muutub ühest küljest biskviitjalt pehmeks, teisalt aga keelekülgi parkivalt kuivaks. Järelmekk on hapukas-mõrkjas, krõpsult kuiv ja lupsuvalt mahlane ühekorraga.