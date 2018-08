Ehk söömine kindlate ajavahemike tagant, näiteks iga kaheksa tunni järel. Kõhul on oma rütmid.

Kui jälgid Instagramis eeskujuna fitnessimehi, siis tead, et nad näevad köögis sama palju vaeva kui jõusaalis. Ehk: lisaks trennile tuleb heasse vormi saamiseks ka õigesti toituda. AskMen uuris seitsmelt edukalt spordimehelt, mis on nende toitumisalased nipid.

Osad spordimehed vannuvad, et vormi võtmeks on õige ja just nende jaoks sobiliku toidulisandi korrapärane tarvitamine. Näiteks sellise, kus sees multivitamiinid, antioksüdandid, seedimist soodustavad ensüümid ja probiootikumid.

3. Kalorid kontrolli alla

Näiteks päevas kaks söögikorda, kalorid rangelt üle loetud ja 2000 piiri ei ületa.

4. Ettevaatust kastmega

Salat on hea, aga sellise rasvase kastmega salat mitte, mis annab korraga 100% su päevasest soovitavast rasvakogusest.

5. Looduslik ja loomulik

Kui ülal on üks fitnessiguru soovitanud heade toidulisandite kasutamist, siis mõni soovitab neist kui keemiast üldse hoiduda ja panustada looduslikele supertoitudele. Näiteks makapulber trenni eel ja kollageenvalk järel.

6. Peet

Peedimahla joomine trenni eel annab energiat ja parandab ka vereringet.

7. Lihtsus