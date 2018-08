Arheoloogid leidsid Iraagist eriti vana õlle jälgi: too pruul on 2500 aastat vana ja iidse Mesopotaamia ning Babüloonia impeeriumi aegne. Ning kuigi neist ammustest aegadest leitud käsikirjad pajatavad kääritatud jookidest, on see „vanim otsene asitõend“ õlle olemasolu kohta, kirjutab Popularmechanics. Ning nüüd püüavad tolle õlle avastanud arheoloogid iidset retsepti järele pruulida, et seda ka tänapäeval nautida saaks. Ajastud mööduvad ja tsivilisatsioonid langevad, aga õlu maitseb alati hästi.

Õlleuuringu juhtiv autor Elsa Perruchini kasutas gaaskromatograafia nimelist protsessi, mida varem pole iidsetest anumatest õllejälgede leidmiseks tehtud. Ning leidiski savipottidest linnaste setteid ja ühtlasi ka märke kääritamisest.

Märke õlle olemasolu kohta näiteks Mesopotaamias on leitud ka 4000 aasta tagant, aga mitte nii konkreetsel kujul kui Perruchini humala ja kääritamise alane leid. Noil aegadel oli õlu väga oluline, sest kääritamine aitas odral kauem säilida ning tegi selle ka toitvamaks. Ja muidugi tõstis see ka toona tuju.

Nüüd püüavad Perruchini ja uuringu kaasautor Claudia Glatz pruulida õlut, mis vastab leitud humalamärjukese jälgedele. Seni pole nad suutnud õiget retsepti tabada ning õigupoolest pole nad oma pruule joonudki. „See lehkab nii halvasti,“ tunnistas Perruchini.