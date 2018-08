Et kaitsta turiste, on Barcelona turismiamet välja tulnud uue veebilehega, millel kirjas kõik korterid, mida linnas välismaalastele üüritakse.

Veebilehe Fairtourism Barcelona eesmärgiks on ühelt poolt kaitsta turiste, et nad ei langeks petturite ohvriks ning teisalt vähendada aina suurenevat illegaalsete üüripindade arvu, kirjutab Lonely Planet. Samuti saavad turistid veebilehe kaudu lihtsasti teada anda, kui keegi pakub kusagil illegaalset korterit.

Turismiamet toonitab, et on ka teisi nippe, kuidas mõista, et korter on illegalne: näiteks ei lubata uksekella peale vastu minna ning võõrastele tuleb öelda, et elamispind kuulub kellegi sõbrale.