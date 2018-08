Saeketti saab teritada nii viiliga kui käiaga, aga kui näiteks metsas tööd tehes ei ole terituskäia kuskilt võtta, mida siis teha? Tuleb hakkama saada viiliga.

Valida tuleb õige viil vastavalt saeketile. Veendu, et kett on pingutatud. Soovitav viilimise nurk on 30 kraadi. Lõikehambaid tuleb viilida mõlemalt poolt ja ainult lükates. Lähemalt saad näha videost.

Allikas: Kodus.ee.