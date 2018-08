Õigupoolest küsiti Redditi foorumis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“ küll vee kohta, aga kindlasti kehtivad nii küsimus kui vastus ka õllele. Küsimus kõlas nii: „Miks jääb purgi või pudeli põhja alati natuke vedelikku, ükskõik kui palju sa seda ka ei kallutaks või seda ei lonksaks?“ „Vesi on sidus ehk vee molekulid kleepuvad kokku ja samas liimjas, mis tähendab, et see kleepub ka teiste asjade külge nagu näiteks plastikpudeli sein,“ vastas keegi füüsikas kodus olev inimene. „Kui vesi laotub mööda mingit pinda, siis pole veemolekule allapoole tõmbav Maa külgetõmbejõud piisavalt tugev, et ületada kleepjaid jõude, mis liimivad vee plastiku külge.

Kui piisavalt palju veemolekule liigub piisavalt üksteisele lähedale, siis kleepuvad nad sidususjõudude tõttu üksteise külge. Nii tekib veetilk, mille gravitatsioonikese asub plastist eemal. Tilk on piisavalt raske, et ületada liimimisjõud, mis seda plasti külge kleebivad, nii et see langeb allapoole.

Viimasel vedelikuosal pudelis on endiselt liimimisjõud, aga pudelis pole enam järel piisavalt vedelikku, et moodustada rasket piiska. Nii jääb see sinna kinni.“