Lennufirma Alaska Airlines endine piloot saadeti aastaks ja üheks päevaks vangi, sest ta juhtis alkoholijoobes kahel korral lennukit, milles oli enam kui 80 reisijat.

Lennud leidsid aset 20. juunil 2014. aastal ning esimene neist suundus San Diegost Portlandi ja teine Portlandist Orange Countysse, kirjutab Travel and Leisure. Viimases lennujaamas peatati mees tavapäraseks alkotestiks ning tuli välja, et mees on joobes.

Piloot töötas Alaska Airlinesis 20 aastat.