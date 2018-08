Igati loogiline on see, et autojuht peab roolis keskenduma auto juhtimisele ja kõik muu on kurjast. Aga kas see kõik tähendab tõesti, et langeva veresuhkruga juht peaks küpsise närimiseks tegema spetsiaalse küpsisepeatuse ja hommikul tööle kiirustades tuleb kammiga juustest läbitõmbamiseks samuti parklasse keerata?

Esiteks: kas ja kuivõrd on roolis lubatud söömine ja joomine? Tähendab: ei olegi mõttes hakata autot juhtides pulkadega karbist Hiina toitu sööma, aga kas ma näiteks tohin suurema nälja peletamiseks närida küpsist või õuna või võtta janukustutuseks lonksu vett? Spetsiaalne ühe ampsu või lonksu jaoks peatuse tegemine ei ole ka ju liikluse osas tingimata ohutu või mõistlik ... Või kui ma olen diabeetik ja küpsise manustamine on langenud veresuhkru tingimustes möödapääsmatu?

Lisaks sellele küsimusele palusime politseil kommenteerida ka näiteks järgnevat: kas roolis suitsu või e-suitsu tohib teha, kas automakis CD vahetamise eest tehakse trahvi ning kas kiiruga juukseid kammida tohib? Kas käed-vabad süsteemiga täna ikka tohib telefoni kasutada ja sellest GPSi vaadata?

Politsei ei tahtnud roolis söömise jutust ega muustki väga midagi teada.

„Ma saan täiesti aru, et sa ootad kõikidele kirjeldatud olukordadele konkreetseid käitumisjuhiseid, aga ühtlasi ka usun, et mõistad, miks on ebamõistlik politsei poolt hakata õpetama, kuidas on ohutu süüa või juua,“ märkis politsei- ja piirivalveameti vanempressiesindaja Maria Gonjak.

„Kõikidele küsimustele saab vastata üheselt: liiklusseaduse kohaselt on juhil keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, samuti sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes. Ehk lühidalt - autoroolis peaks eelkõige kasutama mõistust ja vältima tegevusi, mis juhi tähelepanu sõiduki juhtimiselt eemale viivad.“

Ehk: kui püüda politsei juttu tõlgendada, siis rangelt võttes on lubatud vaid roolis nätsunärimine ning sedagi tingimusel, et juht erinevalt anekdootidest on suuteline mitut asja korraga tegema. Tõenäoliselt peaks küpsise käsikaudu näksimine nõudma juhilt märksa vähem tähelepanu kui mobiiliekraani vahtimine, aga siin võib ju ohuks kujuneda küpsisepaki avamine ja sealt küpsise koukimine. Kui maitsev amps käes, siis võib juba olla vahepeal jõudnud kätte liiklusohtlik olukord. Ilmselt kehtib sama ka näiteks suitsu süütamise või joogipudeli avamise kohta. Rääkimata huulte värvimisest või habemeajamisest.

Aga kuidas roolimobiilikuid korrale kutsuda?

Kui ma näen, et kõrvalautos tegeletakse millegi kõrvalise või ohtlikuga või märkan liikluses midagi, mida sisuliselt peaks jäädvustama, siis kas ja mis tingimustel ma tohin seda mobiiltelefoniga pildistada või filmida? Ainult siis, kui ma ummikus seisan?

„Ühest ja head lahendust, mida teha, ei ole,“ tunnistas PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo. „Kindlasti on oluline, et püüd kedagi liikluses korrale kutsuda ei pane rohkemaid liiklejaid ohtu. Sõidukiroolis telefoniga teise juhi keelatud tegevust filmides ei erine üks rikkumine teisest. Oluline on ise rahulikuks jääda ja leida märkuandmiseks ohutu moodus.“

Loigo lisas, et teisele sõidukile kõrvale sõitmine võib kergesti viia liiklusõnnetuseni. Juhil on kohustus olla veendunud manöövri ohutuses. Signaali tohib anda ohu tekkimisel ning asulavälisel teel teise liikleja tähelepanu äratamiseks. Samuti võib juht vilgutada tulesid teise liikleja tähelepanu äratamiseks.

„Roolis telefoni toksivale juhile parim viis märku andmiseks on foori taga või liiklusseisakus silmside loomine, enamus meie juhte saavad aru, et teguviis ei ole õige,“ tõi PPA ametnik välja.

„Parim, mis me teha saaks, on, kui me ühiskonnas lepiks kokku, et me ei pane liikluses teisi ohtu ega tegele sõidukiroolis kõrvaliste tegevustega. Kindlasti saavad siia panustada kõik tööandjad, kolleegid - kui tead, et teine on sõiduki roolis, ära helista ja kui ilma ei saa, siis taga, et sõidukis oleks käed-vabad süsteem.“