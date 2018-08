Kui harrastad turvaseksi (ja kindlasti peaksid), siis oled ilmselt omajagu tuttav kondoomide maailmaga, kirjutab Men’s Health . Värvilised, tekstuursed, maitsestatud jne – neid on lõputult. Aga lõppkokkuvõttes jagunevad kondoomid materjali järgi kahte põhikategooriasse: lateks (või polüuretaan) ja lambasool. Inglise keeli delikaatsemalt „lambskin“ ehk lambanahk. New Yorgi seksilelude poe spetsialist Lisa Finn aitas süveneda 21. sajandi lambasoolest kondoomide põnevasse maailma.

Esimene märge lambasoolest kondoomide kasutamise kohta pärineb müütidest Kreeta kuninga Minose kohta. Teadaolevalt sisestas kuninga naine oma tuppe kitsepõie, et vältida mehe spermat, mis oli täis skorpioneid ja madusid. Ning kuigi see on muidugi müüt, on tõesti ajaloolased leidnud juba ammustest aegadest tõendeid selle kohta, et raseduse vältimiseks kasutati (korduvalt) lambasoolikaid.

3. Need peaks olema väga mõnusad ...

„Looduslikest materjalidest“ kondoomid peaksid tekitama ka kõige loomulikuma tunde. veel lähiminevikus olid need hea valik inimestele, kes kurtsid, et liiga paks latekskondoom võtab tundlikkuse ära. Finni sõnul kannab lambasoolest preservatiiv kehasoojust paremini edasi kui lateks – sest on poorne.

4. ... aga suguhaiguste eest soolikas ei kaitse

Miks lambasoolest kaitsevahendid enam väga popid ei ole: need pole just kuigi lollikindlad ehk need ei kaitse suguhaiguste eest. Poorid ei pea kinni kehavedelikke, mis levitavad HIV-d ja herpest. Aga spermat hoiavad need kinni ja õigesti kasutatuna peaks rasestumisvastane efektiivsus olema 98%. Kasutamiseks sobivad need seega vaid monogaamses suhtes.

5. Lambasoolest kondoomid näevad veidrad välja

Finn märkis, et üks sihuke kaitsevahend näeb välja nagu kondoomikujuline krookpaelaga kott. ja muide: erinevalt latekskondoomist pole sel kummist rõngast ja alt tõmmataksegi see krookpaelaga kokku.

(Wikimedia Commons)

6. Väga suurt valikut pole

Kuna suguhaiguste vastu lambasoolikad ei kaitse, siis on turul sisuliselt vaid ühe suurema tootja „lambanahksed“ kondoomid: Trojan Naturalambi omad. Kümnene pakk maksab umbes 17 eurot ehk rohkem kui latekskummid.

7. Ega sul neid õigupoolest vaja pole

Kallid ja suguhaiguste vastu ei kaitse. Ilmselt on neid mõtet kasutada vaid siis, kui püsipartneriga midagi eksootilisemat tunda tahate ja te eelistate õlil põhinevat libestit, mis latekskummidele liiga teeb.

Aga tegelikult on turul täitsa olemas ka kaasaegemad õhukesest polüisopreenist kondoomid, mis samuti võimaldavad suuremat lähedust ja samas on lambasoolikatest märksa pädevamad.