„Tagasikutsumine [neile autodele] on kohustuslik. Kui autosid korda ei tehta, siis võetakse need lõpuks arvelt maha. Arvestades [tarkvara]uuenduste väljalaskmisaega, on autoomanikel olnud umbes poolteist aastat. Piisavalt, et tagasikutsele reageerida,“ teatas KBA.

2016. aastal kiitis KBA heaks tarkvarauuendused, mille VW koostas manipuleeritud 1,2-, 1,6- ja 2,0-liitriste EA 189 mootorite kordategemiseks.

2015. aasta septembris tunnistas VW Group, et on 11 miljonile sõidukile – sh 5 miljonile Euroopas – paigaldanud petuseadmed. Tänavu juuni alguseks oli 95% Saksamaal registris olevast 2,46 miljonist võltsemissiooniga sõidukist korda tehtud.