Kui sa naisele meeldid, siis on vesteldes tema ülakeha sinu suunas ja ka sinu poole kallutatud. Kui inimesel on vestluskaaslasega ebamugav, siis kaldub ta end tahapoole kallutama või tikksirgelt istuma.

Olgem ausad: naine võivad olla päris paras müsteerium ja mehe põrgulikult segadusse ajada. Aga – kui müstikat poleks, siis võiks sebimine olla ju päris igav? Iga päev sisestavad tuhanded mehed Google’isse küsimuse, mille sisuks: „Kuidas saada aru, kas ma naisele meeldin?“ Nextluxury.com pani kirja 14 sellist märki, mille abil mees saab aru, kas too müstiline naine tunneb tema vastu huvi.

Ka võib naine meeldiva mehega vesteldes oma kingadega mängida, pead sinu suunas kallutada ja kaela paljastada. Mõned naised kohendavad alateadlikult oma särki või kleiti, et enda partiid demonstreerida

Naine siseneb su isiklikku ruumi. Mingil teataval määral isegi jälitab sind. Jällegi see inu tähelepanu otsimise värk.

No näiteks külastab ta suures kontoris endast kõige kaugemal asuvat kohviautomaati, et topsiga sinu laua juures passida.

Kui naise sõbrad või kolleegid on sinust kuulnud, siis on ta sinu peale mõelnud.

7. Sinust on räägitud

Sa teed nalja ja tema toksab sind õrnalt. Mäletad, kuidas sa koolis sikutasid patsist neid tüdrukuid, kes sulle meeldisid? See on midagi sarnast.

Kui naine huuli kokku surub, siis võib ta kas olla närviline – või on see hoopiski seksuaalse pinge signaal. Ka huulde hammustamine näitab keskendumispinget või keskendumist millelegi (või kellelegi), mida/keda ta ihaldab.

Kui naise pilk sinule kinnistub, silmad säravad ja suu naeratusele tõmbub, siis on see üsna hea märk.

Närviline naine võib pidevalt juukseid sõrme ümber keerutada, aga suhete vallas on see hea märk. Meestel lähevad peopesad higiseks, aga naistel võib tekkida tuju juustega mängida.

Inimesed naeratavad, et teistele inimestele meeldida.

Jälgi ka seda, kui palju ta räägib. Oletame, et naine on koos oma sõpradega ja sina liitud. Korraga saab temast seltskonna hing ja ta kukub vestlust juhtima ja kontrollima – et varastada ja kontrollida sinu tähelepanu.