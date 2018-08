Land Roveri 70nda juubeli puhul avaldas Inglise autotootja puudutava lühifilmi, mis on vändatud Himaalaja mägikülas ning teeb kummarduse Land Roveri džiibi algupärasele identiteedile. See on südamlik lugu sellest, kuidas üks sõiduk ei ole mitte lihtsalt praktiline tarbeese, vaid lahutamatu osa Nepaali Maneybhanjangi küla kogukonnast.

Land Roveri kohta võib „tema” öelda küll

Paljudel Briti retroasjadel on kalduvus kaasaegses maailmas kultusobjektideks muutuda. Kas tegemist on õige ajastusega turuletoomisel, lihtsa kasutatavusega või mängib rolli maagiline „inglise oreool”, jääb igaühe enda otsustada. Land Rovereid saadab ja hoiab lisaks usinale tarbijale ka andunud fänkond.

Land Rover ei ole enam ammu pelgalt tarbesõiduk. Umbes kolm neljandikku toodetud Land Roveritest on senini töökorras ning nende kasutamine tarbesõidukitena ei ole kuhugi kadunud – pigem vastupidi, sest tegemist on tõsiste tööriistadega.

Suur roll püsimajäämisel on heal üleilmsel teenindusvõrgustikul: varuosad, oskusteave ja töövahendid ka klassikalistele isendite hooldamiseks on alati käeulatuses.

Lisaks praktilisele dimensioonile ei saa mööda vaadata Land Roverist kui elustiilisõidukist: paljudele omanikele ja niisama möödakäijatele mõjub see auto kui staatuse sümbol. See on aksessuaar, mille omamist või millega kohtumist tasub rõhutada sotsiaalmeedias. Instagramis on terve rida pelgalt Land Roverile loodud kontosid.

Autodest isikustatult rääkimist ei peeta heaks tooniks. Land Rover on üks neist vähestest automarkidest, mille puhul „tema” ütlemine mõjub pigem loomulikult.

Selles autos on iseloomu, isikupära; see tekitab vastakaid tundeid. Tõenäoliselt on maailmas kordades vähem neid inimesi, keda see auto külmaks jätab kui neid, kes Land Roverile järele vaatama jäävad. Olgu siis “tema”.