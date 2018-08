Venemaa valitsus kavatseb lähiajal näidata avalikkusele uut kamuflaažitehnoloogiat. Popularmechanicsi teatel võimaldab see maavägedel – nii sõduritel kui tehnikal – kameeleonina maastikku sulanduda.

Sõjalise maskeeringu arendas välja Venemaa kaitsetööstusettevõte Rostec ja uut kamotehnikat demonstreeritakse sel nädalal Moskvas kaitsetehnika väljapanekul „Army-2018“.

Vene meedia teatel suudab maskeering sõltuvalt sõdurit ümbritsevast keskkonnast oma värvi ja mustrit muuta. Rosteci juht Sergei Tšemezov teatas, et tehnoloogia „suudab peegeldada värvimuudatusi ja jäljendada keerukaid graafilisi kujutisi kuni tuules hõljuvate puulehtedeni välja“.

Esialgu näitab Rostec uut kamuflaažisüsteemi sõjaväekiivril. Pole teada, kuidas tehnoloogia täpselt toimib, aga teadaolevalt on see „elektrooniliselt kontrollitav“. Rosteci väitel saab tehnoloogiat kasutada sõdurimundritel, aga lisaks isegi tankidel ja soomusmasinatel.

Kamuflaažisüsteem on üks osa arendusprogrammist Ratnik-3. Kümneaastane programm loodi just Venemaa maaväe varustuse parandamiseks ning moodsamaks on muudetud nii turvist, rännakuvarustust kui relvi. Rosteci teatel on sõjaväele üle antud 120 000 Ratniku komplekti.