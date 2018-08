Uuringud on näidanud, et naised peavad kõige seksikamaks mehi, kel on kerge habe, eriti just mõnepäevane tüügas.

Tead mis: tegelikult pole üldse keeruline naistele külgetõmbavama mehena paista. Isegi kui sind pole õnnistatud just kõige seksikama mehe geenidega. Maxim uuris, mis naistele meeldib ja pani kokku 20 erinevat väikest nippi, mida iga mees saab kasutada, et neile senisest rohkem meeldida.

Need teevad inimese veidi müstilisemaks ja see on alati seksikas. Sest silmad on väga hea infoallikas ja seeläbi muudab nende näitamine haavatavamaks. Ka katavad päikseprillid näo ebasümmeetriaid.

(Pixabay)

3. Aja lõuga veidi püsti

Näojoonte uuringud on näidanud, et naiste meelest on seksikas, kui mehel on tugev lõuajoon ja esiletungivad põsesarnad. Kui lõug veidi püsti ajada, siis on need jooned selgemini näha ja ühtlasi tundub mees veidi domineerivam.

4. Tundu oluline

Tuleb välja, et tõesti on vahe sees, kas saadad naisele pildi endast Bentley kõrval, selmet poseerida oma Passati juures. Aga abiks on seegi, kui riietud stiilselt.

5. Ankrumehed kaasa

Veetlusele lisab mõne punkti juurde, kui sa hängid linna peal koos paari oma sõbraga. Põhjuseks on nn kisakooritüdruku efekt: kambakesi moodustub mingi ühtlasem ja silutum keskmine pilt.

6. Olegi päriselt kena mees

Isetumad ja teiste suhtes hoolivamad inimesed on ühe uuringu kohaselt aktiivsema seksuaaleluga. Mis on ka loogiline, sest isekad inimesed on tüütud.

7. Aja temake naerma

Naised peavad väga oluliseks partneri huumorimeelt ja tema võimet end naerma ajada.

8. Naerata ... tasakesi

Naised peavad ühe teadusuuringu kohaselt veetlevemaks ja usaldusväärsemaks meest, kes lasevad naeratusel tasapisi üle näo levida – selle asemel, et silmapilkselt suu kõrvuni tõmmata.

9. Aja end vormi – aga mitte liialt

Kõhnad ja lihasteta mehed naistele ei meeldi, aga liiga ülespumbatud mehed samuti mitte.

10. Võta kitarr ligi

Psühholoogiaajakirjas ilmunud uuringu kohaselt annab naine kolm korda tõenäolisemalt oma numbri mehele, kes kannab kitarri, kui mehele, kel on käes spordikott.

(Pixabay)

11. Ära kasuta nõmedaid külgelöömisfraase

Imalad fraasid ei roki. Tervitamine, kerge kompliment ja nime küsimine on palju etem variant kui näiteks „Kas sa oled usklik? Sest sa oled vastus mu palvetele.“

12. Võta koer

Koer on tõesti mehe parim sõber, sest esiteks meeldivad need nunnukesed pea kõigile naistele ja teiseks muudab koera jalutamine ka rihma teises otsas oleva mehe veetlevamaks.

13. Avatud kehakeel

Rongis pole muidugi ilus istudes jalgu harki ajada, aga muidu on väljasirutatud käed ja jalad ehk üldiselt avatud kehakeel naiste pilgule meeldivam kui endassetõmbunud ja suletud olek.

14. Söö rohkem küüslauku (?)

Ühe Tšehhi ja Ühendkuningriigi ülikoolide koostöös tehtud uuringu kohaselt peavad naised küüslauku söövate meeste lõhna meeldivamaks ja veetlevamaks kui nende meeste lõhna, kes küüslauguga ei maiusta. Aga muidugi peaks hingeõhku värskendama.

15. Ole uhke

Kui su kehakeel ja näoilme näitavad naisega suheldes uhkust ja väärikust, siis on see naiste silmis veetlev.

16. Armid kaunistavad meest

Just lühiajaliste suhete puhul peavad naised mehe näoarme külgetõmbavaks.

17. Tee vabatahtlikku tööd

Naised peavad seksikaks mehi, kes hobi korras vabatahtlikku tööd teevad. Lisaks on loomade varjupaigas aeda parandades võimalik kohtuda kaasvabatahtlikega naissoo seast.

18. Kõnni enesekindlalt

Naistele meeldivad mehed, kes näevad enesekindlad välja ning lisaks nii seisavad kui liiguvad enesekindlalt. Enesekindlus on üks esimesi asju, mida inimesed teiste juures märkavad.

Ühes kehakeeleraamatus on kirjutatud, et enesekindlad inimesed ei kiirusta ning näevad kõndides välja sellised, et teavad, mida teevad ja kuhu lähevad.

(Pixabay)

19. Kanna parfüümi

Hea lõhn teeb mehe naise jaoks seksikamaks – muuhulgas ka seepärast, et mees muutub head parfüümi peale pannes ise enesekindlamaks.

20. Hoolitse oma hammaste eest