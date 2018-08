New Yorgi kunstnik Jane Dickson avaldab augusti lõpus raamatu, mis viib rännakule läbi Suure Õuna ajaloo.

Esimesed fotod New Yorgist on tehtud 1980ndatel, viimased aga tänavu, kirjutab Lonely Planet. Raamatu pealkirjaks on „Jane Dickson Times Square’il“.

Kunstnik Jane Dicksoni sõnul pole Times Square alati nii prestiižne olnud kui tänapäeval – kuulsa väljaku tähelend algas alles 1990ndatel, kui Broadwayl hakati hooneid restaureerima.

