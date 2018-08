Kui otsid suurepärast ja mitmekesist loodust, aga ka põnevat linnamelu, siis soovitavad reisieksperdid pöörata pilk just Lõuna-Ameerikas asuva Kolumbia poole.

Kui veel mõnikümmend aastat tagasi oli Kolumbia narkokartellide omavaheliste arveklaarimiste tõttu üks ohtlikemaid riike piirkonnas, siis tänaseks on olukord laabunud, kirjutab Travel and Leisure. Tegelikkuses on Kolumbial pakkuda palju.

Loodushuvilised saavad näiteks imetleda kohviistandusi, maailma kõrgemaid palmipuid, rohelisi orge, vaadelda linde ning loomulikult nautida rannaelu. Teisalt on palju pakkuda ka neile, kes armastavad rannamelu – nii pealinn Bogota kui ka suuruselt teine Medellin on tõelised metropolid.