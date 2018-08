Eesnäärmevähk on kõige levinum Eesti meestel esinev kasvaja ja teadaolevalt diagnoositakse meil aastat tuhatkond uut haigestumist. Üldse lööb see haigus elu jooksul välja ühel mehel kuuest. Kui kasvaja varakult avastada, siis on haiguse kontrolli alla saamine üsna tõenäoline. Aga eesnäärmekasvajasse haigestumise tõenäosust saab iga mees ise kaheksa lihtsa tegemise või tegematajätmisega märgatavalt vähendada, märgib Men’s Health.

1. Söö vähem liha ja piimatooteid

Juust ja peekon ei tekita tingimata eesnäärmevähki, aga teatavaid seoseid on loomsete rasvade tarbimisel ja haigestumisel leitud. Rasva on mehel kasulik ammutada pigem näiteks avokaadost ja pähklitest.