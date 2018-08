Telefonitootja Huawei püüdis reklaamklipis jätta muljet, et Nova 3 nutitelefoniga saab teha eriti kvaliteetseid fotosid – aga jäi vahele, sest selgus, et klipis näidatavad kaadrid on siiski võetud professionaalse digipeegelkaameraga.

Nutitelefonide kaamerad on paremad kui kunagi varem, aga nii mõnigi kord ei suuda need siiski täissuuruses peegelkaamerat asendada, kirjutab The Verge. Enda õnnetuseks näib ka Huawei nii arvavat.

Firma kasutas oma viimases Nova 3 telefoni reklaamis kaadrit, mille kohta hiljem selgus, et see on tehtud fotoaparaadiga. Sulitembu paljastas AndroidPolice’i kaudu keegi Redditi kasutaja AbdullahSab3.

Umbes poole reklaami peal teeb nägelev paarike koos selfie – demonstreerimaks, et Huawei tehisintellekt ja kaameratehnoloogia on nii võimsad, et naine ei peagi end meikima. Stseenis osalenud näitlejanna ise postitas Instagrami sealt peatselt kustutatud pildi, kust oli näha, et kaadri tegi peegelkaameraga professionaalne fotograaf.

(Tootja)

(Reddit)

Huawei kaitseks peab küll ütlema, et nad pole väitnudki, et kaader Nova 3-ga tehti – kuigi sellele muidugi päris otseselt viidati.