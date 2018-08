Just vananaise uskumus ja seotud näiteks karvaste sünnimärkidega. Ja meestega seoses on müüt selline: kui sa oma hallid karvad välja kisud, siis kasvab neid seda rohkem asemele. Ei kasva. Hallid juuksed kasvavad täpselt samamoodi edasi nagu varem.

Väärinformatsioon on ohtlik ja see kehtib ka juuste teema puhul. Kui võtad tõe pähe skalbi kohta levitatavaid müüte – millest mõnd kuulutatakse täies usus juba aastakümneid või isegi –sadu –, siis võid oma lakale kurja teha. Fashionbeans lükkas ümber kümme meeste juuste kohta levinud valeväidet.

Et müts juuksenääpsude kasvu täielikult kinni pooks, peaks see olema ikka hirmus tihedalt peas. Ja sellisel juhul võtaks müts sult üldse kiiresti pildi eest.

Müts võib juukseid siiski kahjustada küll ja sestap tasub skalbile aeg-ajalt hingamisruumi anda.

3. Kõõm tähendab lihtsalt kuiva peanahka

Kõõma ei saa suurema veejoomisega niisutada. Valgeid helbeid aitab vältida kerge seenevastase šampooni kasutamine.

4. Juukseid peab iga päev šampooniga pesema

Selline teguviis teeb juustele pigem kurja, kuna kuivatab neid. Peapesu tuleks ette võtta siis, kui juuksed on rasvasevõitu – sõltuvalt juustest võib selleks kuluda ka kuni nädal.

5. Mida rohkem juukseid lõigata, seda kiiremini need kasvavad

Juuksekarv on proteiinikiud ja ei elus ega surnud. Seda ei saa kuidagi kiiremini kasvama stimuleerida, ka lõikamisega mitte.

Juuste kasvamise kiirus sõltub peamiselt geenidest, aga ka elustiilist ja toitumisest.

6. Odav juukselõikus on täpselt sama hea kui kallis

Samamoodi võib arvata, et kilekott käib kondoomi eest või et nurgataguse salongi tätoveering on sama kvaliteetne kui tipptegija oma. Üldiselt on ikkagi nii, et sa saad seda, mille eest maksad.

7. Parima tulemuse annab kõvasti vahutav šampoon

Reklaamid on pannud meid mõtlema, et šampoon peab efektiivseks toimimiseks hästi vahutama. Tegelikult ei pea – vahtu tekitavad sulfaadid hoopiski kuivatavad peanahka ja ärritavad seda.

8. Juukseid saab „treenida“

Juuksed pole lihased, mida timmida. Võid kammida, föönitada, jõuga suruda, aga need ei jää püsivalt soovitud kujule ega suunda. Võid küll ärgata turris juustega, aga need vajuvad pikapeale ikka oma algsele kujule.

9. Kiilanemises on süüdi ema geenid

Vastupidiselt levinud uskumusele, ei ole meeste kiilanemine seotud X-kromosoomiga. Kiilaksjäämist tekitavad mõlema lapsevanema geenid, aga lisaks ka näiteks stress, ravimid või tundlikkus testosterooni kõrvalsaaduse DHT vastu.

10. Päike soodustab juuksekasvu