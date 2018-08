Räpast ja mudast mootorratast pole mitte ainult kole vaadata – mustus võib kahjustada ka mootorit ja katmata detaile. Art of Manliness on pannud kokku põhjaliku juhendi tsikli pesemiseks ja puhastamiseks, kindlasti on see aga abiks ka motika ilma mootorita väikevenna ehk jalgratta kasimisel.

Ära tee!

Kõigepealt võta teadmiseks, et auto ja tsikli pesemine on väga erinevad asjad: auto on suurelt osalt kerega kaetud ja kannatab nii näiteks võimsamat puhastusvahendit ja survepesu. Motikas on tundlikum.