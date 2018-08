Maailma suurim videomängumess gamescom 2018 on alanud! Sellega tulevad kaasa põnevad uudised, ootamatud teated ning loomulikult võimalus näha uusi kuumimaid teoseid. Level1 ajakirjanik Lauri sai üritusel proovida samuraimängu „Sekiro: Shadows Die Twice“. „Sekiro: Shadows Die Twice“ on legendaarse „Dark Souls“ seeria arendaja From Software’i uus Jaapani-teemaline märul. Kuigi ta on oma visuaalse külje poolest täiesti erinev teistest n-ö „Soulsbourne“ mängudest, leiavad nimetatud teoste veteranid stuudio uusimast üllitisest palju tuttavat — aeglased, kuid jõulised mõõgahoobid, vastaste rünnakute väljameelitamine ja vasturünnakute tegemine. Muidugi, kõige tuttavam element on „Sekiro“ raskus, mida aitab natukenegi leevendada peategelase võime (nagu alapealkiri reedab) surra kaks korda. Mõned inimesed kartsid, et Sekiro tuleb võib-olla liiga „Dark Soulsi“ laadne, aga õnneks pole see päris nii.

Võitlussüsteem on väga tuttav, kuid see pole halb asi. On lisatud uued surmahoobid, mis muudavad iga vastase alistamise rahuldavaks tegevuseks. Visuaalne stiil pole aga ainus unikaalne aspekt, mis teose From Software’i kataloogis esile tõstab.

See au läheb peategelase käele, millel on mitu kasulikku funktsiooni — seda võib muuta kirveks, ambuks või visketera-heitjaks. Kõige kasulikum funktsioon on aga haardekonks, tänu millele saab mängija liikuda kiiresti ja kergelt mööda mängukeskkonda. Lisaks tõstab see esile Sekiro tugevust hiilismänguna, meenutades kohati „Mark of the Ninja't“ oma parimates hetkedes. „Sekiro: Shadows Die Twice“ hiilib ja pussitab salaja suure augu märulifännide rahakottidesse juba 2019. aasta 22. märtsil.