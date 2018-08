Kuna inimene on oma olemuselt karjaloom, siis pürgib suurem osa meist kas teadlikult või alateadlikult püsisuhte poole. Aga kuni oled veel vaba ja vallaline, sul pole kellegi ees kohustusi või sundust aru anda, naudi seda. Ja poissmehepõli ei pea tingimata tähendama baarituure ja pohmellipäevi. Men’s Health pakub välja kümme tegevust, mida mees võiks veel vallalise-elu nautides ära tegema. „Ainus, kes sind takistab, oled sa ise,“ märkis väljaanne.

1. Reisi üksi

Olgu sa linnades uitaja või rannalõvi, reisimine on hea viis leida meelerahu, mida suurem osa inimestest puhkusest leida püüab. Ja väga nauditav on reisida nii, et sul on täiesti oma reisigraafik ja sina otsustad täielikult, kuidas ja mida oma reisipäevadega teed.