Level1 väisab Saksamaal maailma suurimat videomängumessi – gamescom 2018. Ajakirjanik Laurile anti võimalus proovida märulimängu „Devil May Cry 5“.

„Devil May Cry 5“ on legendaarse hack and slash seeria viies osa. Sarja viimane nummerdatud peatükk tuli välja ligi 10 aastat tagasi ning selle aja jooksul on meieni jõudnud ainult lahkarvamusi tekitav „DmC: Devil May Cry“. Nüüd on aga Capcom andnud seeria tagasi kolmanda ja neljanda osa arendustiimile, kes lubavad uues peatükis näidata kõike, mida nad on viimase kümne aasta jooksul õppinud.

Esimene asi, mis „DMC5“ mängitavas demos välja paistis oli uus realistlik visuaalne stiil. Mäng näeb imeline välja ning jookseb väga sujuvalt – deemonite hordide hakkimine ja raiumine pole kunagi nii hea välja näinud! Peategelaseks on „DMC4“ protagonist Nero, kel on oma tuntud deemonikäe asemel mehaaniline jäse, mis funktsioneerib väga sarnaselt – haarab vastaseid kaugelt, tirib Nero nende poole või lihtsalt taob deemoneid maa sisse. Uuel käel on aga paar uut võimet, lubades mängijal lükata vastaseid eemale või neid õhku lasta.