Mängija pannakse taaskord peategelase Artjomi kiirgusevastastesse talvesaabastesse. Seekord toimub tegevus primaarselt väljaspool Vene metroosid, sellega on kadunud aga eelmiste osade klaustrofoobiat tekitavad tunnelid. Mäng on jätkuvalt lineaarne, kuid samas tunduvalt rohkem avatud – mängukeskkond on suur, lubades mängijal avastada peidetud radasid ja läheneda ülesannetele enda nägemise järgi.

Maailm väljaspool metrood on aga ohtlik ja mängija peab end kaitsma erinevate loomade, küttide ja isegi mutantide eest. Õnneks on kasutamiseks palju relvi: vibupüssid, püstolid ja isegi vana hea „bastard gun“. Kõik relvad on rahuldustpakkuvalt võimsad, aga samas ebastabiilsed. Tihtipeale need riknevad, mistõttu on neid vaja erinevate kemikaalidega pesta. Lisaks nendele vahenditele on vaja veel koguda ka vanarauda, millega on võimalik oma tulirelvasid tuunida.