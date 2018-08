Ekstsentriline leiutaja Nikola Tesla on juba silma paistnud mitme teedrajava leiutisega, kui ta võtab 1901. aastal käsile oma teadlasekarjääri kõige suurejoonelisema ja tähelepanuäratavama projekti. Ta kavatseb hakata elektrienergiat edastama õhu kaudu.

Ühe Long Islandil asuva põllu mullast võrsub hiiglaslik seenekübar, mis näib pärinevat teisest maailmast. On aasta 1901. Kohalikud elanikud jälgivad imestusega, kuidas see iseäralik ehitis iga päevaga kõrgemaks kerkib. Keegi ei kahtle, et midagi suurt on teoksil. Rajatise taga on nimelt teadlane Nikola Tesla – ekstsentriline geenius, kelle nimel on juba mitu tervet maailma raputanud avastust. Nüüd liiguvad kuulujutud, et tumedate aukus silmade ja hooldatud vuntsidega ning hästi riietatud teadusmees kavatseb veel kord iseennast ületada.

Kuulujuttudel on tõepõhi all. Telefon ei ole veel saanud 25aastaseks ja raadio on alles tulevikumuusika, kuid Nikola Teslal, tänapäeva Horvaatias sündinud serbia taustaga Ameerika leiduril, on suurejooneline unistus. Ta tahab varustada terve maailma traadita elektriga ning edastada traadita ka pilte, muusikat ja kõnet. Selle unistuse peabki aitama tegelikkuseks muuta see seenekübaraga sarnanev Wardenclyffe’i torn Shorehamis, mis asub New Yorgist 100 kilomeetrit põhja pool.