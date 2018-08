Niidad oma uue trimmeriga, kuid jõhv saab ühel hetkel otsa! Mida peale hakata? Alati on üks ja seesama mure - kuidas tuleb nüüd uut tamiili trimmipeale kerida, et see ka sealt töötamise ajal kenasti välja tuleks. Mõned nipid ja teadmised kuluvad ära. Spetsialist näitab puust ja punaseks ette.