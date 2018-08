„Mismoodi ajavahe inimese keha mõjutab?“ uuriti Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“.

„Põhimõtteliselt lihtsalt su keha väsib ära, sest ootab, et nüüd saab magama ... aga oh seda üllatust, oled ajatsoonis, aeg on viis tundi su tavapärasest maas, nii et kell on alles 7 õhtul ja päike särab,“ kõlas üks vastustest. „Sel tegelikult ei ole mingeid muid „mõjusid“ su kehale – lihtsalt keha kellaaeg ja pärismaailma kellaaeg ei klapi.“

„Kehal on sisemine kell, mida see erinevateks otstarveteks kasutab,“ kõlas teine vastus. „Sealhulgas magamise/ärkveloleku tsükkel. Aga seda tsüklit mõjutavad ka välised tegurid, nagu näiteks päikesevalgus. Kui need kaks on sünkroonist väljas, siis tunned end päeval varakult väsinuna või pärast keskööd energilisena. Seejärel mõjutab und see, millal sa oled ärganud (äratuskella peale), ja sind mõjutavad nii unepuudus kui ka see, et su sisemise kella järgi on uneaeg.“