Mazda on laialt tuntud ja Eestiski omal ajal ülipopulaarne olnud Jaapani automark. Tänaseni oma peakorteriga Hiroshima prefektuuris paikneva autotootja ajalugu on aga oluliselt värvikam kui arvata oskame. Olgu alljärgnevalt kirja pandud tosin lahedat fakti, mida te enne tõenäoliselt ei teadnud.

Millal me uut jõuallikat näha ja kogeda saame, pole veel teada, ent tõenäoline on, et paari aasta jooksul see tootmisse jõuab.

Hiljuti teatasid Mazda, Toyota ja Denso, et panustavad ühiselt elektriautode tootmisse. Uued autod valmivad Toyota TNGA platvormile, mis on ehitatud, silmas pidades hübriid- ja elektriajamiga sõidukeid.

Toyota ja Mazda on aga leivad ühte kappi pannud märksa tõsisemal moel: mõlemad on omandanud osaluse teineteise ettevõttes ning alustanud 1,6 miljardit dollarit maksva tehase ehitamist Ameerika Ühendriikidesse.

Uues tehases toodetakse edaspidi 300 000 autot aastas: praegune plaan näeb ette populaarse Corolla ja linnamaasturite tootmise. Uus tehas annab tööd rohkem kui 4000 inimesele ning see peaks valmima 2021. aastal.

Mõlema Jaapani autotootja jaoks on tegu märgilise otsusega ent kas asjast asja saab, selgub siis, kui tootmine on käivitunud. Ootamatuid takistusi võib tulla Ühendriikide võimuladvikust, kus president omasoodu seadusi teeb, ja neid siis jälle kõrvale jätab. Üks on selge – tulevik on selle Jaapani autotootja jaoks igal juhul väga põnev.