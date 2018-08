Tootjainfo: „Berliner weisse with black currant, raspberry and dewberry.“

Väike lihtne pudel, pruulikojale omaselt värviküllane ja kunstipärane sildike on musine ja mahlane. Roosamanna-karva vaht täidab pool klaasi, kuid pole kuigi püsiv. Õlle värvus - hämuselt tuhmpunane. Aroomis on tunda nii sõstart kui vaarikat, kolmandat marja - mis on vist murakas? - ei oska tabada.