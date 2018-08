Üks gurmaan palub luksusrestoranis menüüd.

"Meil pole menüüd," märgib kelner uhkelt, "meil on kõike!"

"Väga hea," irvitab külastaja, "sel juhul tooge mulle elevandikõrvu!"

"Suurima rõõmuga, mu härra. Kas te soovite aafrika või india elevandi omasid?"

"Mis neil vahet on?"

"Aafrika elevandil on lontis kõrvad, india elevandil aga kikkis."

Gurmaan valib india elevandi kõrvad ja sööb neid suure naudinguga. Pärast sööki küsib ta kelnerilt:

"Öelge, palun, kas on kordki ette tulnud, et te pole suutnud mõnda tellimust täita?"

Kelner läheb näost valgeks:

"Tegelikult ei tohiks ma sellest rääkida, aga ükskord tellis külastaja röstitud sipelgarindu, ja kujutage ette - just sel päeval oli see neetud röstimisaparaat rikkis!"