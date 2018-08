Miski ei too päevavanusele pitsale tagasi seda hiilgust ja maitset, mis sel oli otse ahjust tulles. Aga siiski on see päris soliidne roog ka järgmisel päeval. Kui sa pole just külma viilaka fänn, siis tõenäoliselt torkad pitsa mikrouuni – ja saad nätske ning ligase toidu.

Kuid järgijäänud pitsa (ÕL Mehele märkus: kuidas saab pitsat üldse järgi jääda?) väärib paremat saatust. Mentalfloss on vahendanud populaarse Brooklyni pitsarestorani Roberta’si koka Anthony Falco lihtsat ning geniaalset retsepti.

Sisuliselt on ülessoojendamise retsepti salajaseks koostisosaks paar tilka vett.

Aseta pitsalõik teflonpannile ja keera pliit keskmisele kuumusele. Küpseta lõiku kaks minutit või seni, kuni pitsa on alt kergelt pruunistunud.

Nüüd lisa pannile paar tilka vett – pitsalõigust eemale – ja pane kaas peale. Keera kuumus madalaimale tasemele. Auruta nii pitsat täpselt üks minut ja söö.