Ja esimene päev oli mõeldud peamiselt pressile, kuhu pääsesid lisaks arendajatele ja ajakirjanikele sisse vaid üksikud varajase pileti ostjad. Mul on omajagu hea meel, et Level1 seltskond laupäeval – gamescomi ainsal täielikult välja müüdud päeval – on juba ohutult oma Eesti kodudes.

Kõik hoiatasid mind, et gamescomil on palju külastajaid, aga ma polnud ikkagi valmis selleks, KUI palju neid päriselt on!

Mulle tundus, et nägin ja tegin messi esimesel päeval NII palju, ent kui hakkasime õhtul tiimiga kogetut kirja panema, pidin tõdema, et olin ehk jõudnud läbi käia vaevu kümnendiku messiboksidest.

Põhiliselt keskendusin sellele, et kapata enamik saale läbi ja teha kindlaks, et mul messi nimekirja läbi vaadates ükski VR-mäng kahe silma vahele polnud jäänud. Tundub, et läks õnneks ja kõigi mind huvitavate VR-arendajatega said järgmiseks-ülejärgmiseks päevaks kohtumised kokku lepitud! Võit!

Üks esimese päeva toredamaid hetki oli võimalus vestelda ägeda VR-YouTuberiga Mike kanalist Virtual Reality Oasis. Tegemist on vapustavalt ägeda noormehega, kes annab oma panuse, et virtuaalreaalsus jõuaks massideni. Kes pole tema tegemistega kursis, see mingu ja telligu kindlasti ta kanal!