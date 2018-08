Schmidti nädalapäevad tagasi avaldatud uuring ei näita Androidi ja Google’it just väga heas valguses, kirjutab Mashable . Mäletatavasti selgus hiljuti ju ka, et Google kogus telefonikasutajate asukohaandmeid isegi siis, kui nood olid oma seadmest asukoha ajaloo kinni pannud.

Kõik need väited kehtivad mõistagi juhul, kui uuring on täpne – selle pani Google aga kohe kahtluse alla.

„Uuringu on tellinud professionaalne lobigrupp ja selle on pannud kirja Oracle’i tunnistaja seoses nende käimasoleva autoriõiguste protsessiga Google’iga,“ teatas ettevõte. „Nii pole mingi üllatus, et see sisaldab metsikult esitavat informatsiooni.“

Professor aga kinnitas, et oli ühes kohtuasjas Oracle’i poolseks tunnistajaks üle kahe aasta tagasi ja kirjeldatud uuringul polnud tolle juhtumiga mingit pistmist. Tagasi uuringu juurde.