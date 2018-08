Liikuril on kabiin inimpiloodi jaoks, paar näpitsatega lõppevaid käsi ja hiiglaslikud metalljalad, mis seisavad suusalaadsetel jalalabadel. Mingeid viiteid relvadele ei paista ja esialgu tundub see olevat ei midagi muud kui liikumatu makett.

Miks pole lahingukõndijaid seni päriselus nähtud? Peamine põhjus on ilmselt see, et erinevalt tankist või ratastel liikurist peab mehh kogu oma kere tasakaalus hoidma vaid kahel suurel jalal. Nii rakendatakse maapinnale võimsat survet ja liikur ei pruugi suuta läbida näiteks mudast ala. Ka peavad jalad olema varustatud keeruka tasakaalusüsteemiga, et mehh ümber ei kukuks. Lisaks on need robotid suured ja seega head sihtmärgid.

Aga häid külgi on mehhil samuti: juht istub kõrgel ja tal on väga hea nähtavus, korraliku tasakaaluga mehh suudab astuda üle takistustest nagu näiteks autoromud ja kindlasti tekitab selline asi lahinguväljal vaenlastes omajagu ehmatust.