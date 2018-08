Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mis kehtib teeliikluses ning liikluskindlustuse seaduse kohaselt võib käsitleda liikluskindlustuse juhtumina liinivedu tegevale parvlaevale peale- või mahasõitu. Seega loetakse selleks olukorraks teoreetiliselt hetke, mil praamilt on lubatud sõidukid maha või peale sõitma.

Praamireise Eesti saartele tuleb ette aasta ringi, eriti aga just suvel. Kui teeliikluses toimunud õnnetuse korral on abi liiklus- ja kaskokindlustusest, siis kuidas käituda, kui sinu autoga toimub kahju veesõidukil?

Üldiselt tõlgendavad kindlustusseltsid selliseid kahjusid sõltuvalt asjaoludest. Näiteks samal ajal, kui veesõiduk reaalselt sadamas seisab ning sõidukeid peale või maha laseb ning kõrval parkiva sõidukijuht uksega sinu autot kahjustab, võib tegemist olla hüvitamisele kuuluva kahjuga. Teisalt, kui plaanid esialgu ülesõidu ajal autos viibida, kuid otsustad praamisõidu ajal siiski autotekilt kohvikusse minna ning kahjustad sõidukist väljudes teist autot, ei ole tegemist liikluskindlustuse juhtumiga. Merel viibides ei laiene mootorsõidukile liikluskindlustus olenemata kahju põhjusest (näiteks torm või valed laevajuhtimisvõtted).

Juhul, kui parvlaeval olevad autod liiguvad näiteks laevajuhtimise või ilmastikuolude tõttu, siis seda ei käsitleta kui liiklusõnnetust ning seega ei hüvita tekkinud kahjusid ka liikluskindlustus. Sellises olukorras tuleks kindlasti koheselt kontakteeruda vedajaga, et leida koos sobivaim lahendus.

Parvlaeva meeskonna rolliks on sõidukijuhile ette näidata õige sõidurida, aga edasise liiklusturvalisuse eest vastutab juht ise. Seega tuleb tagada ohutu manööverdamine ja liiklemine sarnaselt maanteeliiklusele.

(Pixabay)

Kahjusid leevendab kindlalt vaid kaskokindlustus

„Sellistes olukordades on abi kaskokindlustusest, mis tagab kahju hüvitamise olenemata õnnetuse põhjustajast,“ kommenteerib IIZI sõidukindlustuse tootejuht Kristiina Koitla. Oluline on õnnetus võimalikult korrektselt fikseerida. Parvlaeval toimunud kriipimised, mõlkimised, kokkupõrked ja muud sarnased kahjud on kaskokindlustusega kaetud. Tasuda tuleb kokkulepitud omavastutus.

Meelespea, kui plaanid parvlaevaga sõita:

* Ära unusta, et ka parvlaevale sõites tuleb järgida liiklusreegleid, märke ja teekattemärgistust, samuti tuleks veenduda manöövrite ohutuses.

* Sõidukiirus autotekil on piiratud, oluline on käsipiduri kasutamine. Praamile sõites tuleb jälgida meeskonna korraldusi ning sõidurada omal soovil vahetada ei tohi. Lisaks sellele, et arvesse võetakse sõiduki kaalu ja suurust õigele rajale suunamisel, hoiab tähelepanelikkus ära ka õnnetusi.

* Liigu praamile või sellelt maha vaid vastavalt meeskonna poolt antud märguannetele.