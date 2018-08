Kolm tervet muna trenni järel varustab keha valkudega, mis ehitavad lihaseid.

3. Ricotta juust

Isegi pool tassitäit seda vadakujuustu toimib sütikuna, mis vallandab lihaste kasvatamise protsessi.

4. Suitsulõhe

Omega-3 rasvhapped leevendavad trenni järel lihasvalu.

5. Kodujuust

Sisaldab rohkem valku kui paljukiidetud Kreeka jogurt.

6. Bataat

Ketodieedi sõprade kurvastuseks on peale trenni kasulik saada süsivesikuid – maguskartul aitab taastada keha energiavarusid.

7. Taimetee

Ühe uuringu käigus on leitud, et yerba mate teed joovad mehed taastuvad trennist kiiremini kui need, kes lonksavad paljast vett. Stimulandiks on fenool-antioksüdandid.

8. Täisteraleib

Süsivesikud annavad lihastele kütust ja täisteraleib sisaldab neid kvaliteetsel kujul.

9. Kinoa