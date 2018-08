Gamescomi raames proovis Level1 ajakirjanik Norbert Ubisofti piraadisimulaatoroit „Skull and Bones“. Kas mäng pani neelud rummi järele käima või oli tegemist vesise kogemusega?

„Skull and Bones“ viis mu tagasi aastasse 2006, kus 10-aastane Norbert seilas virtuaalsel Kariibi merel oma pisikese laevakesega (jah, ma räägin „Pirates of the Caribbean“ filmil põhinevast videomängust).

Kuigi Bethesda 2003. aasta teost ei ole päris aus „Skulls and Bonesiga“ võrrelda, siis ometigi suutis „Pirates of the Carribean“ sisaldada reaalselt vastaste pardale minekuid, kus sai kakelda mõõgavõitluses. „Skulls and Bonesi“ puhul on too võimalus seni kõigest videoklippides eksisteerinud. Kindlasti on võimalus, et taoline mehaanika lõppmängu (halvimal juhul DLC kujul) jõuab, aga praegu pidin selleta hakkama saama.