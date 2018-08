1100-kilomeetrine roadtrip uue Ford Fiesta ST-ga Varssavist Tallinnasse tõestas peaasjalikult kahte asja: kiirus on see, millest Ford kõike teab, ning uus Fiesta ST hot hatch on rafineeritult täiskasvanuks saanud.

Uku Tampere ja videomeister Sten Ottep Acceleristast tõid uue Ford Fiesta ST tulikuumpära Varssavist Tallinna. Kaks päeva ja rohkem kui tuhat kilomeetrit väikese kurja auto roolis panid ajakirjanikud taeva poole palvetama: „Ideaalne kuumpära on valmis, palun nii hoida!”

1981. aastal ilmavalgust näinud Ford Fiesta XR2 võib pidada Fiesta ST vaimseks esiisaks. Ühtlasi oli see üks esimesi kuumpärasid kogu maailmas.

Umbes 800 kg kaalunud Fiesta XR2 1,6-liitrine vabalthingav mootor tootis natuke alla 100 hobujõu, kuid pakkus sellegipoolest kuhjaga sõidurõõmu.

37 aastat hiljem leiab uue Fiesta ST kapoti alt võimsust napilt alla 200 hobujõu, sealjuures on mootori töömaht praktiliselt sama kui esiisal. Uue Fiesta ST tippkiirus on 230 kmh, XR2 andis välja kuni 170 km/h. Auto kaalu ja mõõtmeid arvestades on need tippkiirused hirmutavad.

Närvikõdi jaoks see ju ongi

Hot hatch’i olemus on vajalikust võimsam mootor muidu nii tavalise luukpäraga auto küljes. Kaasa aidatakse pidureid ja vedrustust, visuaalset poolt timmivad spoilerid, suuremad veljed ning erinevad ehisdetailid. Tulemuseks on praktilises kestas lõbus ja ilus auto.

Ford on kiiresti sõitmises alati käppapidi sees olnud: olgu selleks WRC sari või Ameerika muskelautod – nad on seda alati hästi teinud. Fordi sõiduautod on läbi aegade sõitjaid võlunud suurepärase juhitavuse ning sportlikkusega.

Asjatundmatu võib seda nimetada raskepärasuseks, oskajad aga hindavad Fordi konkreetsust. Juhi seisukohalt on tegu suurepäraselt sõidetava autoga.

Fiesta ST esimene põlvkond nägi ilmavalgust 2005. aastal. Paar aastat hiljem, kui olin endale autot valimas, ei mõelnud ma pikalt, vaid võtsin toona kõigi saadaolnud toredate autode seast just selle. Sest Fiesta ST-s on olemas see „miski”, X faktor.

Minuga sama meelt olid profid arvustajad, kes leidsid, et kuigi Fiesta ST ei olnud kõige kiirem ega ägedama kiirendusega auto omas klassis, oli selle juhitavus terav(aim) ning (kõige) vahetu(m) ning selle sooritusvõime suurepärane. Juhitavus oli ja on selle auto kõige tugevam külg.

Miinuspoolena toodi esimese Fiesta ST puhul välja, et see on pisut rafineerimata ja kiirteel ning maanteesõidul pisut närvilisevõitu.