Mehed, naised, teadlased ja seksuaalvaldkonna spetsialistid on kaua arutlenud igavikulise küsimuse üle: kas peenise suurus on oluline? Ammendavat ja kõiki rahuldavat vastust pole suudetud leida. Men’s Health aga leidis, et seda küsimust lahates on jäetud piisava tähelepanuta tõiveti jämeduse küsimus. Nii küsis väljaanne sajalt 18-71-aastaselt naiselt sisuliselt nii: kas eelistaksid pigem lühikest ja pontsakat riista või pikka pliiatsimoodi peenist? Ja võitja on: jäme peenis.

Kui sul juhtub olema klassikaline paksukene, siis ära nina norgu lase. Vastavalt väljaande enda sõnade kohaselt „äärmiselt teadusliku uuringu“ tulemustele eelistabki 70% naistest jämedust pikkusele. Või nagu üks 36-aastane küsitletu sõnastas: „Mis on pikkusest ilma adekvaatse jämeduseta kasu?“

18% vastajatest leidis, et kõige olulisem on nende jaoks pikkus. Aga kui mõlemat mõõdet napib? Olgu, aga oletame, et tegu on mehega, kel vajaka nii pikkuse kui jämeduse varusid. Kui palju see tegelikult üldse loeb? Nagu selgus, on omajagu tõde ühes vanas ütluses: mitte paadi suurus ei loe, vaid ookeani liikumine. „Asi pole üldsegi suuruses, vaid selles, kuidas sa oma suurust enda huvides kasutad. Kõik seisneb puusades ja õrritamises,“ leidis 26-aastane Grace. 12% küsitlusele vastanutest ütleski, et peenise suurus ei tähenda nende jaoks midagi. Ka varasemad ja tõsisemad uuringud on jõudnud sarnaste tulemusteni: 84% naistest on oma partneri riista mõõtmetega täiesti rahul. „Peenise jämedus ja pikkus on vähem tähtsad kui mehe võime kuulata, mis tema partneri jaoks mõnus on. Jämedus ja pikkus ei loe, kui sa ei kuluta piisavalt aega eelmängule ja temakese ülessoojendamisele,“ sõnas psühhoterapeut ja seksuoloog Kristie Overstreet. Kuidas tagasihoidlikke mõõtmeid kompenseerida? Aga kui tõesti on väike ... kuidas seda naise jaoks heaks teha? Ikka ja jälle on vastus sama: kliitori stimuleerimine. 75-80% naistest ei suuda vaid vahekorra abil orgasmini jõuda. Ehk peenise sisenemine ja väljumine võib küll olla nauditav, aga harva viib see päris lõpuni.