Daily Mail vahendab kogenud reisientusiastide nippe, mis teevad sinu reisi soodsamaks või mugavamaks. Reisid kahekesi? Broneeri lennukis akna all ja vahekäigu ääres asuv istekoht. Kui lend pole just rahvast täis, ei soovi suure tõenäosusega mitte keegi istuda kahe võõra inimese vahele. Ja kui keegi broneeribki selle keskmise koha, siis on ta kindlasti rõõmus, et annate talle aknaaluse või vahekäigu kõrval asuva koha. Lae lennufirma app alla. Enamikel lennufirmadel on oma app ning tänu sellele saab palju kasulikku teada – muutunud reeglid, uued lennuajad jms.

Pane oma sisseregistreeritud pagasi juurde märge, et see on õrn. Me kõik teame, kuidas pagasit lennukile ja lennukilt maha pillutakse. Kui töötajad arvavad, et kohvri sees olevad asjad on õrnad, hoitakse pagasit hoolsamalt.

Pane käsipagasisse mõned vajalikud asjad. Keegi ei ole kaitstud selle eest, et registreeritud pagas läheb lihtsalt rändma. Mis siis saab? Kui sul on käsipagasisse pakitud paar riietuseset ja hambahari, võtad sa pagasi kadumise teate vastu märksa kergema südamega. Paki käsipagas pehmesse kotti. Esiteks on sul seda kergem vedada ja teiseks saab seda vajadusel kokkupoole suruda (kui mõni lennujaama töötaja soovib kontrollida, kas see on lubatud suurusega). Kasuta vahepeatust. Kui sul on vähegi võimalik, siis jää vahepeatusesse pikemaks, sest sul avaneb (tavaliselt tasuta) võimalus näha uut kohta.